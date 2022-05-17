الكباب وحلف الناتو

هلسنكي ــ يوسف أبو الفوز

حالما أعلن الرئيس التركي طيب اردوغان تحفظه على رغبة فنلندا والسويد الانضمام الى حلف الناتو، متذرعا بكون البلدين يسمحان على اراضيهما بنشاط منظمات كردية يضعها النظام التركي على لائحة الإرهاب، حتى تعالت التعليقات وردود الأفعال، واعلن اليوم عن ارسال وفد دبلوماسي فنلندي وسويدي الى انقره لتقصي الامر ومحاولة الوصول الى تسويات ويبدو ان الجانب التركي قد تعلم جيدا لعبة ابتزاز دول الاتحاد الأوربي للخروج بتنازلات ومساعدات، وفي البال ازمة اللاجئين والمليارات التي استلمتها تركيا لحفظ الحدود!

الطريف في الامر، صدور تصريح صحفي، وزع لوسائل الاعلام والمراسلين، من النائب ميكو كارنا (مواليد 1980) عن حزب الوسط يدعو فيه الفنلنديين ، ولأجل الضغط على الحكومة التركية للتراجع عن تحفظها وتعلن الموافقة على قبول فنلندا والسويد في حلف الناتو، لمقاطعة رحلات العطلات التركية ومطاعم الكباب التركي والسيارات التركية الصنع، وحسب تعبيره ( ليذوق أردوغان دوائه) ، لكن النائب لا ينسى ان يذيل بيانه مؤكدا ( ومع ذلك أنه لا يزال من المفيد تناول الكباب الذي يصنعه الكرد).

مساء 16 أيار 2022

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