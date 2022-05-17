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النفط يرتفع فوق 114 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 19 نيسان الماضي

ارتفعت أسعار النفط الخام، حيث بلغ سعر العقود الآجلة لخام “برنت” في يوليو 2022 في سوق لندن 114.67 دولارا للبرميل، بزيادة قدرها 2.8٪ عن نهاية الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 20:54 بتوقيت موسكو، تباطأ سعر برميل برنت واستقر عند 114.34 دولارا للبرميل.

وحسب بيانات التداول الساعة 21:09 بتوقيت موسكو، وصل سعر خام برنت إلى 114.66 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” 3.42٪ لتصل إلى 112.35 دولارا للبرميل.

ووفقا لبيانات التداول. فقد كانت آخر مرة تجاوز فيها سعر برميل برنت 114 دولارا للبرميل في 19 أبريل 2022. انتهى 25ن

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