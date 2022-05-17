بأمر من الكاظمي.. وكيلها الفني يدير امانة بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتكليف الوكيل الفني بادارة امانة بغداد لحين اختيار امين جديد.

وقال المصدر، إن الكاظمي أصدر امرا بتكليف الوكيل الفني عمار موسى الاسدي، بادارة امانة بغداد، الى حين اختيار امين جديد لها.

وأمس الاثنين، أكدت وثيقة رسمية إقالة أمين العاصمة العراقية بغداد “علاء كاظم معن” من منصبه بقرار من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسبب فشله في أداء مهامه.

وفي 13 ايار الجاري، أفادت مصادر نيابية بينهم النائب “سروة عبد الواحد”، بإعفاء أمين بغداد علاء المعمار من منصبه بسبب “الفشل والفساد”، إلا أنه نفى ذلك.

وبحسب الوثيقة الموقعة من قبل رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فإن سبب إقالة أمين بغداد بحسب هامش للأخير، هو أن “بغداد وأهلها ظلموا كثيراً، وقد كنت أنتظر من أمين بغداد أن ينهض بواقعها بما يكفي وبما يليق بأهلها، لكن للأسف النتائج لم تكن ترتقي إلى مستويات التعهدات والتوقعات، بل کثرت الوعود وقل العمل، ووصل واقع خدمات العاصمة إلى مستوى لا يمكن القبول به”.

واضاف “ومن أجل العمل سريعاً على تصحيح هذا المسار بإدارة تلبي استحقاقات بغداد الأصالة والعراقة، أوافق على طلب إنهاء تكليف علاء كاظم معن – أمين بغداد”.

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