بغداد وكربلاء تعطلان الدوام الرسمي وديالى تؤجل امتحانات مدارسها

اعلنت محافظة بغداد يوم الثلاثاء، تعطيل الدوام في جميع مدارس المحافظة.

وذكر بيان للمحافظة أن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، وجه بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة ليوم الثلاثاء الموافق 17 / 5 / 2022 ، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وانضمت كربلاء الى المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي، فيما اعلنت مديرية تربية محافظة ديالى تأجيل امتحان يوم الثلاثاء الموافق 17 / 5 2022 إلى يوم الأربعاء الموافق 18 / 5 /2022 في كافة مدارس محافظة تربية ديالى .

وأعلنت محافظات البصرة الانبار المثنى وواسط وذي قار مساء الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء، وذلك بسبب العاصفة الترابية التي تجتاح مدنا عراقية عدة منذ الصباح.

وفجر الإثنين، اجتاحت عاصفة ترابية شديدة، العراق، متسببة بإعاقة الرؤية الأفقية، وتعطيل الدوام في عدد من المدن.

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