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بمناسبة يوم المقابر الجماعية في العراق في 16 أيار مايو من كل عام …

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هذه بعض  صور ،  و ليس كل المقابر الجماعية التي ملأت العراق شمالا ً و جنويا ً و غربا ً ( عدا المنطقة الغربية من العراق)  التي سماها #صدام_المجرم بـ ( المحافظات البيضاء)  )

هذه المقابر الجماعية التي تضم رفاة شهداء و شهيدات العراق الذين قتلهم #صدام_المجرم ، و مسؤولو #حزب_البعث_الفاشي ،

و قد وثقتـُها  في ” موسوعة عن قتل و اضطهاد مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : العراق”،  

الموسوعة طبعت طبعتان ، الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب في النجف الأشرف ، مشكورة ً، و الطبعة الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع العملاق السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها …

كما عنونتُ كتابي الثاني عن 4000 إمرأة نغتصبة و مقتولة و مهجرة و مضطهدة  باسم ( المقابر الجماعية) و إسميته ( تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب 4000 إمرأة في بلد المقابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ” العراق” )

#الدكتور_صاحب_الحكيم

مقرر حقوق الإنسان ( لندن 1982)

منظمة العفو الدولية

سفير السلام العالمي

الإتحاد الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان ( إيرلندا)

أيار مايو 2020

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