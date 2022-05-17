بمناسبة يوم المقابر الجماعية في العراق في 16 أيار مايو من كل عام …

هذه بعض صور ، و ليس كل المقابر الجماعية التي ملأت العراق شمالا ً و جنويا ً و غربا ً ( عدا المنطقة الغربية من العراق) التي سماها #صدام_المجرم بـ ( المحافظات البيضاء) )

هذه المقابر الجماعية التي تضم رفاة شهداء و شهيدات العراق الذين قتلهم #صدام_المجرم ، و مسؤولو #حزب_البعث_الفاشي ،

و قد وثقتـُها في ” موسوعة عن قتل و اضطهاد مراجع الدين و علماء و طلاب الحوزة الدينية لشيعة بلد المقابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : العراق”،

الموسوعة طبعت طبعتان ، الأولى من قبل مؤسسة شهيد المحراب في النجف الأشرف ، مشكورة ً، و الطبعة الثانية من قبل سماحة السيد جواد الشهرستاني ، صهر المرجع العملاق السيد علي السيستاني، مشكورا ً ، مع تحيات مؤلفها …

كما عنونتُ كتابي الثاني عن 4000 إمرأة نغتصبة و مقتولة و مهجرة و مضطهدة باسم ( المقابر الجماعية) و إسميته ( تقرير عن إغتصاب و قتل و تعذيب 4000 إمرأة في بلد المقابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الجماعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ” العراق” )

#الدكتور_صاحب_الحكيم

مقرر حقوق الإنسان ( لندن 1982)

منظمة العفو الدولية

سفير السلام العالمي

الإتحاد الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان ( إيرلندا)

أيار مايو 2020

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