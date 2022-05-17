تعيين أكثر من ألفي عامل عراقي في مصفى كربلاء

اعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الاثنين، الوصول الى اتفاق مهم مع الشركة الكورية المنفذة لمشروع مصفى كربلاء، يتضمن تعيين 2002 موظف وعامل عراقي في المصفى.

واكدت مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود الجابري في بيان تلقته (المدى)، أن “هذا الاتفاق جاء بعد مفاوضات طويلة مع الشركة التي كانت تعتمد على العمالة الاجنبية بنسبة كبيرة جدا وترفض الاستعانة بالعمالة العراقية لأسباب وحجج واهية رفضناها جملة وتفصيلا”.

واضافت، انه “تم تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات على الشركة المنفذة ووضعنا حدا لها، واجبرناها على تطبيق قانون العمل العراقي الذي ينص على ضرورة تشغيل العمالة العراقية في اي مشروع ينفذ في العراق بنسبة 50%”. واوضحت الجابري “نحن الان بصدد وضع اللمسات الاخيرة لغرض اتمام اجراءات تعيين العمال العراقيين، وسيتم تطبيق هذا الاتفاق مع باقي المشاريع تباعا حفاظا على حقوق العامل العراقي”.

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