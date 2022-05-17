ذي قار.. اهالي الفهود يتظاهرون بسبب تلوث المياه والصحة تكشف عن “كارثة”

خرج العشرات من المواطنين في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتظاهرة حاشدة للمطالبة بوضع حل لازمة المياه التي ضربت القضاء مؤخراً، فيما كشفت مصادر صحية عن كارثة حلت بالمدينة التي تقع مسافة 65 كم عن مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر مراسلنا ان “العشرات من المتظاهرين في قضاء الفهود شرقي محافظة ذي قار خرجوا بتظاهرة حاشدة من إحدى مدارس المدينة، ثم طافت شوارع سوقها المركزي”، لافتا إلى ان “المحتجين طالبوا بإيجاد حلول سريعة لكارثة التلوث المائي التي حلت بهم”.

واضاف مراسلنا، ان “المتظاهرين أمهلوا ادارة المحافظة (7 أيام) لتنفيذ مطالبهم الرئيسة التي تمثلت بمعالجة شح المياه وتلوثها”، مشيرا إلى أن “المتظاهرين أكدوا تسجيل المئات من حالات التسمم”.

وأوضح مراسلنا، ان “أهالي الفهود شددوا على ضرورة تنفيذ مطالبهم خلال فترة المهلة المحددة، وبخلافه سيتم اللجوء إلى التصعيد”.

حكومة الفهود

من جانبها، بينت الادارة المحلية في قضاء الفهود أسباب تفشي التلوث المائي بالقضاء.

وذكر قائممقام القضاء، زكي حسون ان “اسباب تلوث المياه في الفهود يعود لتراجع مستوى مياه نهر الفرات وتحولها إلى مالحة بشكل كامل، فضلا عن قطع مياه مياه نهر دجلة القادمة من نهر الغراف عن طريق سدة البدعة، بسبب ارسالها إلى البصرة ومدينة الناصرية”.

وتابع، ان “مجمعات الماء الـ7 في المدينة فشلت بشكل كلي في الفحص المختبري بسبب هذا الانهيار المرعب في المنسوب المائي”.

الصحة: الكارثة وقعت

بدوره أفصح مصدر طبي عن تلوث المياه بشكل كلي وبنسبة تجاوزت الـ99 بالمائة في قضاء الفهود، لافتا إلى أن الكارثة وقعت في هذه المدينة.

وأبلغ المصدر ان “الفحص المختبري تم اجراؤه على 190 نموذج مائي من مجمعات الماء في الفهود وظهرت النتيجة بأن 189 نموذج ملوث وغير صالح للاستهلاك البشري”.

وطالب المصدر، “السلطات التنفيذية في المحافظة بضرورة وضع حلول عاجلة لهذه المدينة، قبل فوات الأوان”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط