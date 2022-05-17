فؤاد حميد: هدفنا الارتقاء برياضة التنس

بغداد: حيدر كاظم

أعرب أمين سر اتحاد التنس د. فؤاد حميد عن سعادته باختياره ضمن التشكيلة الجديدة للاتحاد في الانتخابات التكميلية الأخيرة، مؤكدا أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر جهود الجميع من أجل الارتقاء بمستوى اللعبة عربيا وقاريا.

وقال حميد : إنه يتشرف كثيرا باختياره ضمن التشكيلة الجديدة لاتحاد التنس في الانتخابات التكميلية الأخيرة التي شهدت إضافة 3 أعضاء وهم فرقان تحسين وأبو زيد صابر فضلا عن المتحدث.

وأشار إلى أن الاجتماع الأخير للاتحاد تضمن تعديل وإضافة بعض الفقرات على النظام الداخلي والمصادقة عليه، فضلا عن مناقشة التقريرين المالي والإداري، ومنهاج ما تبقى من العام الحالي، إضافة إلى دراسة سبل النهوض بواقع اللعبة.

وتابع أن لدى اتحاده العديد من الملفات المهمة في المدة المقبلة، وأهمها وضع خطة طويلة المدى، تهدف إلى تحسين نتائج فرقنا وتوسيع قاعدة اللعبة، من خلال إقامة البطولات المحلية في مختلف المحافظات، وفتح الأبواب أمام الطاقات الشابة المحبة لرياضة التنس.

وعن آخر تحضيرات التنس لبطولة كأس ديفيز أوضح أن الاتحاد قرر إقامة تصفيات بغية اختيار العناصر التي ستمثل العراق في المحفل العالمي المقبل، على أن يعلن الموعد الرسمي لإقامتها لاحقا.

وأكمل حميد أن النشاطات المحلية مستمرة بعد اختتام بطولتي المنطقة الشمالية في أربيل، والفرات الأوسط في كربلاء، وهناك مسابقات أخرى ستقام خلال الأشهر المقبلة للفئات العمرية كافة.

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