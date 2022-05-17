مقتل عسكري على يد والد زوجته في ذي قار

افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، بمقتل شاب عسكري على يد أب زوجته رميا بالرصاص وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة في وقت متأخر من ليل الاثنين.

وأبلغ المصدر ان “عسكريا في الجيش العراقي في الثلاثينات من عمره وأثناء قيادته عجلة صالون قتل بعدة رصاصات على يد والد زوجته بسبب خلافات عائلية بين الطرفين”.

وبين المصدر، ان “التحقيقات الاولية في الحادث تشير إلى حصول تبادل إطلاق نار بين الطرفين، قبل مقتل المجني عليه”، لافتا إلى أن ” قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل جثة العسكري للطب العدلي ومصادرة الاسلحة”.

وتابع المصدر، ان” الجاني لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة المصدر”.

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