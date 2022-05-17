نيوكاسل يحبط مساعي آرسنال في التأهل لدوري الأبطال

ألحق نيوكاسل يونايتد خسارة مؤثرة بمنافسه آرسنال، وتغلب عليه بهدفين دون رد اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى ملعب سانت جيمس بارك انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسدد كاليوم ويلسون الكرة في المرمى، لكن تم احتساب الهدف بطريقة عكسية بعدما لمست الكرة بنجامين وايت، لاعب آرسنال، في الدقيقة 56.

وقضى البرازيلي برونو غيمارايش على آمال آرسنال في تسجيل هدف التعادل بعدما وقع الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 85، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وفي آخر 10 مباريات في مختلف المسابقات بين آرسنال ونيوكاسل فاز الغانرز في 8 مباريات، وفاز نيوكاسل مرتين.

وجمدت هذه الخسارة رصيد آرسنال عند 66 نقطة من 37 مباراة، في المركز الخامس، ويتأخر بنقطتين عن توتنهام، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

في المقابل رفع نيوكاسل يونايتد رصيده إلى 46 نقطة من 37 مباراة في المركز الثاني عشر.

وفي الجولة الأخيرة، يوم الأحد المقبل، يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على نوريتش سيتي، الذي نزل إلى دوري الدرجة الأولى، في حين يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون، الذي يصارع لتجنب الهبوط، على ملعب الإمارات.

وكانت آخر مشاركة لآرسنال في دوري أبطال أوروبا في موسم 2016/2017، في حين كانت آخر مشاركة لتوتنهام في دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020.

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