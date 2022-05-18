أجراس “بيغ بن” تدق مجدداً بعد 5 سنوات من التوقف

كم استغرقت عمليات ترميم “بيغ بن”؟ 5 سنوات. كم بلغت تكلفة ترميم بيغ بن؟ 100.17 مليون دولار.

عادت ساعة “بيغ بن” الشهيرة إلى العمل مجدداً بعد خمس سنوات من أعمال الترميم التي تكلفت أكثر من 100 مليون دولار، وظهرت عقاربها في الوقت الصحيح، بحسب ما نشرته “ديل ميل” البريطانية، أمس الجمعة.

وخضعت الساعة الشهيرة الموجودة أعلى برج إليزابيث في العاصمة البريطانية لندن لعمليات ترميم تكلفت 95 مليون يورو (100.17 مليون دولار)، بعد اكتشاف مشاكل كبيرة في هيكل البرج البالغ طوله 96 متراً.

وبدأت عمليات الترميم في 2017، وشاركت فيها كافة شركات الساعات الموجودة في أنحاء المملكة المتحدة. وقد جرت إزالة السقالات عام 2021، ليكتشف العاملون أن عقارب الساعة متوقفة عند الـ12.

ومنذ ذللك الحين، استمر العمل على ترميم الساعة والجرس الخاص بها ضمن مشر وع كبير، حيث كشف عمليات الصيانة أن الأضرار التي ألحقها القصف الألماني بالساعة خلال الحرب العالمية الثانية كانت أكبر بكثير مما كان يُعتقد.

وشملت عمليات الصيانة إصلاح مينا الساعة وآلية عملها، وترميم التشقّقات في البرج وتآكل السطح، وكذلك ترميم إطار المينا لاستعادة لونه الأصلي الذي كان عليه في القرن التاسع عشر.

يشار إلى أن برج إليزابيث تم تشييده على الطراز القوطي الجديد بوسطة المهندس أوغسطس بوجين في العام 1856، وبات البرج يميل 46 سنتمتراً.

وبدءاً من الربيع المقبل، ستصدر “بيغ بن” والأجراس الـ4 المصاحية لها مرة أخرى لحن “وستمنستر كوارترز” الشهير ونغمات رنانة طوال اليوم، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ 2017.

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