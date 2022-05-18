إنقاذ 40 حالة حرجة بالاختناق في ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، أمس الثلاثاء، عن إحصائية ضحايا العواصف الترابية خلال 24 ساعة. وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (المدى)،

إن “إجمالي حالات الاختناق التي وصلت الى ردهات الطوارئ في كل مستشفيات ديالى ومراكزها الصحية زاد عن 350 حالة”. وأشار العزاوي، إلى “إنقاذ أكثر من 40 حالة حرجة جدا من موت محقق بعد نقلها بسيارات الإسعاف الى ردهات الطوارئ وتقديم كل العلاجات الضرورية”. وأضاف، أن “سرعة ردة فعل الفرق الطبية مع الحالات الحرجة أنقذ الموقف نافيا تسجيل أية حالة وفاة بسبب العواصف الترابية”. ولفت، الى أن” حالة الاستنفار الطبي في ردهات الطوارئ في ديالى تم تمديدها 24 ساعة مع مضاعفة الطواقم الطبية في الردهات لاحتواء أية زيادة تحصل في حالات الاختناق خاصة وأن بعض المناطق لا تزال تعاني من شدة العواصف الترابية وانعدام الرؤية حتى اللحظة”. وكانت البلاد قد تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى عاصفة ترابية هي الأشد منذ بداية الصيف اسفرت عن تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة اختناق، واضطر عدد من المحافظات إلى تعطيل الدوام الرسمي، فيما قررت وزارتا التربية والتعليم العالي تأجيل الامتحانات النهائية للمدارس والمعاهد والكليات والدراسات العليا إلى اليوم الأربعاء. يشار إلى أن وزير البيئة جاسم الفلاحي قد ذكر في وقت سابق أن العواصف الترابية مصدرها من خارج العراق نتيجة التعرض إلى منخفضات تأتي من افريقيا وبادية الشام، مشدداً على ضرورة توفير التخصيصات المالية المناسبة لاتخاذ الإجراءات التي تسهم في التقليل من حدة هذه العواصف.

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