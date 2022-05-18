“الامتثال والضمان”.. انطلاق مؤتمر الفضاء السيبراني في قطر

متى انطلق المؤتمر؟ اليوم الاثنين. ما أهمية المؤتمر؟ يُسلّط الضوء على منظومة الامتثال والضمان واعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني بالدولة، وكذلك تقييم وإصدار شهادات تقييم البرمجيات والأجهزة بعد فحصها في مختبرات عالمية معتمدة أو وطنية.

نظّمت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في دولة قطر، اليوم الاثنين، مؤتمر الفضاء السيبراني تحت شعار “الامتثال والضمان”، بمشاركة جهات محلية وخارجية.

ويُسلّط المؤتمر الضوء على منظومة الامتثال والضمان واعتماد مزودي خدمات الأمن السيبراني بالدولة، وكذلك تقييم وإصدار شهادات تقييم البرمجيات والأجهزة بعد فحصها في مختبرات عالمية معتمدة أو وطنية.

وقال عبد الرحمن المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في كلمته خلال المؤتمر: “إن الأمن السيبراني يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الاستمرارية والضمان فيما يتعلّق بالبنية التحتية التكنولوجية على المستويات كافة والقطاعات كافة”.

وأكد أن “دولة قطر شهدت في العقد الماضي تطوراً كبيراً في مشهد الأمن السيبراني، حيث سعت بمختلف جهاتها للعمل على رفع جاهزية المؤسسات للتصدي للهجمات السيبرانية، ورفع مستوى الوعي حول التهديدات المختلفة”.

ولفت إلى أن “الدولة قامت بجهود مختلفة تتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص ومزودي الخدمات وسلسلة التوريد كشركاء أساسيين في ضمان الأمن السيبراني، ومن ضمن هذه الجهود الانضمام لمنظومة المعايير المشتركة في سنة 2015، التي تعتبر من أهم المنظومات العالمية في فحص وتقييم الأجهزة والتطبيقات”.

وفي إطار فعاليات المؤتمر، أصدر قطاع شؤون الحوكمة والضمان السيبراني في الوكالة شهادات الامتثال لمعايير أمن المعلومات الوطنية.

وحصلت النيابة العامة القطرية على شهادة الامتثال لمعايير تأمين المعلومات الوطنية، وهي بذلك تعتبر المؤسسة الحكومية الأولى التي تحصل على هذه الشهادة.

كما حصلت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية على شهادة الامتثال للمعايير الوطنية لتأمين المعلومات، على نطاق “آزور قطر” في المواقع الجغرافية.

ووقّعت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة “كريست” الدولية مذكرة تفاهم، تتضمن أطر وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجال اعتماد مقدمي خدمات أمن المعلومات وتنمية قدرات الأفراد.

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