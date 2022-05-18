البرلمان يسمي رئاسات مؤقتة للجانه إلى حين تشكيل الحكومة

اختارت اللجان النيابية، أمس الثلاثاء، عدداً من رؤساء السن ضمن عملية استكمال انتخاب رؤساء اللجان البرلمانية.

ويؤكد نواب من كتل مختلفة بأن رئاسات اللجان الحالية مؤقتة كونها تدار من قبل أكبر الأعضاء سناً، لافتين إلى أن حسم الملف نهائياً مرتبط بتشكيل الحكومة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته (المدى) أن “اللجان النيابية عقدت اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي واختارت عدداً من رؤساء للسن ونوابهم”.

وأضاف البيان، أن “لجنة النزاهة اختارت النائبة ناهدة الدايني رئيس السن، وعالية نصيف (نائب أول)، وهريم كمال خورشيد (نائب ثاني)”.

وأشار، إلى أن “اللجان النيابية اختارت أيضاً النائب محمه خليل قاسم رئيساً للسن للجنة الخدمات والإعمار، وباقر كاظم ناصر الساعدي نائباً أولاً، وعدنان برهان محمود نائباً ثانياً”.

وأورد البيان، أن “لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية اختارت علي يوسف الموسوي رئيساً للسن، ومحمد نوري عبد ربه نائباً أول وموفق حسين نائباً ثانياً”.

ولفت إلى أن “لجنة الكهرباء والطاقة النيابية اختارت النائب خالد السامرائي رئيساً للسن فيما اختارت داخل راضي نائباً أولاً وكافين سعيد نائباً ثانياً”.

وأوضح البيان، أن “لجنة النقل والاتصالات النيابية اختارت النائبة زهرة البجاري رئيسة للسن واكرم العسافي نائباً أولاً وابراهيم محمد قبو نائباً ثانياً”.

ولفت، إلى “اختيار النائب زيتون حسين مراد رئيساً للسن للجنة التربية النيابية والنائب جواد عويز ظاهر الغزالي نائباً اولاً والنائب صباح حبيب قادر الطالباني نائباً ثانياً”.

وأفاد البيان، أن “اللجان اختارت النائب مزاحم الخياط رئيساً للسن للجنة التعليم العالي النيابية فيما اختارت النائبة نهلة قادر (نائب أول) والنائب عادل الركابي نائباً ثانياً”.

ومضى البيان، إلى أن “لجنة العمل والشؤون الاجتماعية اختارت النائبة (رئيس السن) نهلة الفهداوي وأميرة العتابي (نائب أول) واحلام رمضان (نائب ثاني)”.

من جانبه، ذكر النائب سجاد سالم، أن “تشكيل اللجان النيابية يعد عملاً تخصصياً للبرلمان، حيث أن جميع القضايا يتم طرحها أولاً في تلك اللجان قبل عرضها للمناقشة العامة”.

وتابع سالم، ان “اللجان استكملت نصابها، واختارت العديد منها رئاسات مؤقتة، وسوف يتم الانتهاء من هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة”.

إلى ذلك، قالت النائبة عن تحالف انقاذ وطن اخلاص الدليمي، إن “البرلمان مستمر في عمله ويواصل مهامه التي كفلها الدستور ضمن الاختصاصات التشريعية والرقابية”.

وأضافت الدليمي، أن “حسم اللجان يمكن لها أن تقرب المسافات بين الكتل التي تسعى إلى تشكيل الحكومة في وقت قريب”.

وعلى صعيد متصل، أكد النائب عن الإطار التنسيقي أحمد الموسوي أن “اختيار رؤساء السن هو مؤقت من أجل إدارة اللجان في الوقت الراهن لحين تشكيل الحكومة”.

وأشار، إلى أن “توزيع الرئاسات الدائمة سيكون بين الكتل والأحزاب السياسية، بعيداً عن الصفقات والاستحواذ، بل على أساس ثقل وحجم كل كتلة برلمانية وذلك في ضوء عدد المقاعد”.

وبين، أن “ذلك يكون من خلال التشاور والتباحث بين الأطراف السياسية، وهو أمر متعلق بتشكيل الحكومة الجديدة ولهذا سيكون معطلاً لحين التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن الحكومة”.

وكان مجلس النواب، قد أعلن في الأسبوع الماضي عن استكمال التصويت على اعضاء اللجان النيابية الدائمة.

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