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العراقيون متفائلون باستضافة خليجي 25 بعد نهاية عمل اللجنة التفقدية في البصرة

خليجي 25 من المقرر أن تقام بالبصرة (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

أنهت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، الثلاثاء، زيارتها لمدينة البصرة، تمهيداً لاستضافتها للنسخة الـ25 للبطولة، مطلع العام المقبل.

واطلعت اللجنة، التي رأسها الأمين العام لاتحاد كأس الخليج العربي، القطري جاسم الرميحي، على الملاعب والفنادق والمنشآت، فضلاً عن اختيار مقرات السكن للوفود الرسمية والرياضية والمركز الإعلامي.

وزارت اللجنة، بحضور عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ملعب الميناء، وتابعت سير العمل فيه، بعد أن وصل إلى مراحل متقدمة، حيث سيدخل الخدمة الفعليّة، ليكون ضمن قائمة ملاعب البطولة الخليجيّة المُعتمدة، في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة التفقدية الخليجية في زيارتها، هيكليةَ اللجان التنفيذيّة واللجنة العليا المنظمة للبطولة.

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كرة عربية

اتحاد كأس الخليج العربي يدعم مجدداً استضافة البصرة لـ”خليجي 25″

وتعد هذه الزيارة، ضمن المتابعة الدورية لوفد اللجنة التفقديّة لاتحاد كأس الخليج لمدينة البصرة، حيث سترفع تقريراً مفصلاً بشأن نسب الإنجاز والتقدم الحاصل في العمل، قبيل احتضان كأس الخليج بمدينة البصرة.

من جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بضرورة تقديم الدعم الكامل وتسهيل جميع السبل الكفيلة بإنجاح تنظيم بطولة كأس الخليج في مدينة البصرة، وذلك في أثناء لقائه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال.

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