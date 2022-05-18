العراق: اعتقال أكثر من 5 آلاف تاجر مخدرات منذ مطلع 2022

كشفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأربعاء، عن حصيلة عمليات مكافحة تجارة وترويج المخدرات في البلاد خلال الأشهر الأربعة الماضية من هذا العام، مؤكدة أنّ الفئات العمرية الصغيرة في المجتمع باتت مستهدفة من قبل عصابات وشبكات ترويج المواد المخدرة.

وقال المتحدث باسم مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية العقيد بلال صبحي إنّ “المديرية تطلق حملات كبيرة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل تجفيف منابع المخدرات المنتشرة في العراق والمروجين والمهربين لهذه المواد”. أضاف، في بيان، أنّ بلاده نجحت في تأسيس “قاعدة بيانات متكاملة عن وسائل وأساليب ومناطق دخول المواد المخدرة وأكثر المواد انتشاراً في العراق“، موضحاً أنّ “الفئة المستهدفة هم الشباب وتحديداً الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 25 أو 30 عاماً”.

وكشف صبحي عن القبض على أكثر من 5300 متورط ومتهم بعمليات تجارة وترويج المخدرات وتعاطيها خلال الأشهر الأربعة الماضية، مع مصادرة نحو 4 ملايين حبة مخدرة من نوع كبتاغون، و100 كيلوغرام من المواد المخدرة الأخرى. أضاف أنّ “مادتي الكريستال والحشيشة تنتشران في وسط وجنوب العراق، وتدخلان عن طريق محافظة ميسان والبصرة (الحدوديتين مع إيران). أما الكبتاغون والمؤثرات العقلية الأخرى، فتنتشر في غرب وشمال العراق وتدخل من محافظة الأنبار (الحدودية مع سورية)”.

ويلفت صبحي إلى أنّ غالبية المواد المخدرة تدخل العراق “عبر الطرقات والمنافذ غير الرسمية والأهوار، بالإضافة إلى الشريط الحدودي والصحراء من الجهة الغربية”. وأكد أنّ “المراقبة مستمرة للطرقات التي تسلكها هذه العصابات والتجار”.

وخلال الأيام الماضية، تم تفكيك شبكة من المتهمين مكونة من 12 متهماً في حوزتهم 16 كيلوغراماً من مادة “الكريستال”. وقال إنّ “هناك ارتفاعاً في أسعار المخدرات في ميسان، وقد تضاعفت إلى أكثر من 5 أضعاف نظراً للعمليات التي تقوم بها القوات الأمنية في ميسان”.

قضايا وناس العراق: عملية أمنية ثالثة ضد تهريب المخدرات خلال شهر واحد

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم أمس الثلاثاء، القبض على 5 متهمين بترويج المخدرات في بغداد، وضبط مواد مخدرة وأسلحة كانت بحوزتهم خلال عملية نفذتها قوات تابعة لدائرة مكافحة المخدرات.

والشهر الماضي، قال القاضي وليد إبراهيم المختص بالنظر بقضايا المخدرات في بغداد إنّ بلاده تعيش “حالة حرب مخدرات”، مضيفاً أنّ “هذه الحرب بدأت تظهر بشكل واضح بعد عام 2003”. ولفت إلى أنّ “هناك زيادة مستمرة بنسبة تعاطي ومتاجرة المخدرات في العراق”.

ورأى أن “مواجهة آفة المخدرات تتطلب تضافر جهود الجميع”، مبيّناً أنّ “أحكاماً بالسجن صدرت بحق 2585 شخصاً من الذكور و6 إناث بقضايا المتاجرة بالمخدرات، بينهم 9 أشخاص صدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام خلال 2021”. وأوضح أن “أعمار الذين يتعاطون ويتاجرون المخدرات تتراوح ما بين 15 و25 عاماً، وبنسبة 70 إلى 80 في المائة”.

من جهته، كشف مدير عام دائرة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية مازن كامل، عن مقترح قانون جديد لتحويل مديرية مكافحة المخدرات إلى جهاز أمني مستقل ليتمكن من مواجهة التحديات الحالية، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره”، بحسب تصريحات أدلى بها للتلفزيون الرسمي العراقي (قناة العراقية).