بلاسخارت تبلغ مجلس الامن قلقها من التصحر وسلبية الحياة السياسية في العراق

ابلغت ممثلة الأمم المتحدة بالعراق جينين بلاسخارت، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بأن التصحر في العراق بات “مصدر قلق رئيس”، مشيرة في ذات الوقت إلى أن الجوانب “السلبية” من الحياة السياسية العراقية مازالت تعيد نفسها في حلقة مستمرة.

وقالت بلاسخارت في إحاطة قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي “يطرح إيجازنا اليوم العديد من الملاحظات التي باتت مألوفة للغاية، حيث لا تزال الجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية تعيد نفسها في حلقة مستمرة على ما يبدو من سياسة المحصلة الصفرية”.

وأضافت “مازال العراقيون بانتظار طبقة سياسية تسعى بدلا من الاكتفاء بمعارك السلطة التي عفا عليها الزمن إلى أن تشمر عن سواعدها لإحراز تقدم بتحقيق القائمة الطويلة من الأولويات المحلية المعلقة في العراق. ما الذي يتطلبه الأمر لإدراك أن هذا وضع من المتعذر الدفاع عنه على الإطلاق؟”.

وبشأن العواصف الترابية قالت بلاسخارت، إن “الموجة الحالية من العواصف الترابية تفوق بكثير ما خَبِرَهُ العراق في السنوات الأخيرة. في شهر شباط الماضي، تحدثتُ عن أخطار التغير المناخي وآثاره، مع اعتبار التصحر مصدر قلق رئيسي. واستمرار التقاعس عن عمل شيء سيكون له ثمن باهظ”.

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