تسهيلات مرورية لسائقي دراجات التوصيل

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس الثلاثاء، عن تسهيلات لأصحاب الدراجات العاملين في مجال التوصيل “الدليفري”.

وذكر مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (المدى)، أن “أصحاب دراجات التوصيل (الدلفري) تم تخويل عمليات بغداد لإعطائهم استثناء من قرار منع سير الدراجات النارية من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحاً من خلال ذهاب المستفيد الى المركز المتقدم لعمليات بغداد في جانبي الكرخ والرصافة وتسجيل أسمائهم للسماح لهم بالتنقل”، داعياً “الشباب العاملين بهذه الخدمة الى مراجعة المراكز لتسجيل أسمائهم”. وأوضح الربيعي، أن “قرار منع الدراجات النارية من الساعة السادسة مساء الى السادسة صباحاً جاء ذلك للتخفيف من الكثافة والحوادث التي شهدتها العاصمة مؤخراً، وخوفاً على حياة المواطنين لكثرة وعشوائية الدراجات، ولعدم وجود أماكن مخصصة في الشوارع والطرقات العامة”.

وبين، ان “التصميم الأساس لشؤون السير لبغداد لم يتقدم ولا خطوة واحدة حتى الآن، ولو كان هناك عزل في الشارع العام والطرقات العامة، وكان هناك عزل الدراجة عن المركبة أو المشاة لما كان المنع متواجداً”.

ولفت الربيعي، إلى أن “أغلب الذين يقودون الدراجات لم يكن لهم الوعي الكافي، وبعضهم لم يمتلك من الثقافة إلا القليل، وهذا ما أجبر المديرية الى إصدار بيان لمنع تجوالهم في الطرقات العامة السريعة والدولية، وكذلك في الساعة التي حددتها المديرية”.

وكانت المديرية العامة للمرور قد اتخذت في وقت سابق إجراءات مشددة للسيطرة على حركة الدراجات النارية بعد تسجيل عدد من الجرائم التي تم ارتكابها بواسطة هذه الدراجات أو تسببها بحوادث مرورية.

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