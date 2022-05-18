رئيس مجلس القضاء الاعلى يستقبل وزيرة الامن والعدل في هولندا

بتاريخ 17 /5 /2022 أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وزيرة العدل في هولندا السيدة ديلان يشيلكوز زيكيريوس وبحث معها القضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب.
بتاريخ 17 /5 /2022 أستقبل السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وزيرة العدل في هولندا السيدة ديلان يشيلكوز زيكيريوس وبحث معها القضايا القانونية المشتركة في مجال مكافحة الارهاب.
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