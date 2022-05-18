زياش ومنتخب المغرب.. ضغط “عائلي” بإسناد من مزراوي فهل يعود؟

يُحاول البوسني وحيد حاليلوزيتش المدير مدرب منتخب المغرب الاجتماع باللاعب حكيم زياش، لاعب خط وسط فريق تشلسي الإنكليزي خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل طي صفحة الخلاف القائم بينهما منذ فترة طويلة وتأمين عودة نجم “البلوز” إلى منتخب “أسود الأطلس”، للمشاركة في المباريات الودية المقبلة استعداداً لمونديال قطر 2022، والتصفيات المؤهلة إلى النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وعلِم “العربي الجديد” أن زياش لم يتفاعل مع المحاولات الأولى من المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، للقائه في مدينة لندن، الأمر الذي دفع مواطنه نصير مزراوي، العائد حديثاً إلى المنتخب المغربي، لمحاولة إقناعه بلقاء المدرب البوسني ووضع نقطة نهاية للخلاف القائم بينهما من أجل مصلحة المنتخب المغربي الذي تنتظره استحقاقات كبيرة، وعلى رأسها مونديال قطر 2022.

ووفقاً للمعلومات فإن أسرة زياش وبعض المقربين منه يحاولون بدورهم التدخل في الموضوع، حتى يتراجع اللاعب على قراره المثير الذي اتخذه قبل أشهر بعد إعلانه اعتزاله اللعب دولياً، بسبب خلافه مع المدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش الذي استبعده طويلاً قبل أن يرضخ لضغوطات رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع في آخر اجتماع بينهما، بعد أن وضعه بين خيارين وهما إعادة اللاعبين المستبعدين ولم شمل المنتخب أو الإقالة.

هذا وستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة في موضوع عودة حكيم زياش من جديد إلى أجواء المنتخب المغربي من عدمها، قبل أن يكشف وحيد حاليلوزيتش عن اللائحة المستدعاة للمشاركة في اللقاء الودي أمام الولايات المتحدة الأميركية، المقرر في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل

وكان وحيد حاليلوزيتش التقى الدولي المغربي نصير مزراوي قبل أيام، وتوصل الطرفان إلى اتفاق يُنهي خلافهما السابق، ليعود بذلك مزراوي إلى المنتخب المغربي بداية من المباراة المقبلة، في انتظار القرار النهائي من حكيم زياش بخصوص مستقبله الدولي، علماً أنه المطلب الأول للجماهير المغربية التي لطالما طالبت بضرورة عودته.