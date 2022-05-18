على الغرب احترام الشعوب العربية،

نعيم الهاشمي الخفاجي

الاستعمار القديم هو نفسه الاستعمار الحديث الذي يدعم الأنظمة البدوية المتخلفة الناشرة للإرهاب للقتال نيابة عن جيوش القوى الكبرى في حروبها بمناطق النفوذ، من صنع ورسم حدود الدول العربية هي الدول الاستعمارية احتلت أراضيها وجزيت وقسمت المناطق وفق ما يريده الاستعمار، وعمل على تمكين عملائها للوصول إلى حكم تلك البلدان بطرق بدوية متخلفة تعامل المواطن كعبد يفعل به مايشاء.

الديمقراطيات الغربية والتي تدار من قبل قوى ليبرالية تتبنى النظرية الرأسمالية لا تتحرج في دعم أنظمة دكتاتورية مجرمة في الدول العربية والإسلامية مازال الحكام يدفعون لهم الأموال ويقفون ضد تطوير الصناعة والزراعة ليبقى العرب سوق استهلاكية لمنتجات الشركات الغربية للكسب المادي، الغرب يدار ليس من خلال أشخاص زعماء أحزاب وإنما توجد مراكز الأبحاث المتخصصة في وضع خطط استراتيجية والشركات الاستشارية ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والنفسي والأيديولوجي، هناك دول عميقة تتحكم في رسم الخطوط الخارجية السياسية ووجود أشخاص في الواجهة هؤلاء من يتحكم بهم أصحاب النفوذ للدولة العميقة.

الكثير بل الغالبية الساحقة من أبناء الشعوب في كل أنحاء العالم ترغب بالعيش بسلام بعيدا عن لغة الحرب والقتل والدمار، لكن المتحكمين بالقرارات من الدول الكبرى وبشكل خاص الخمسة الكبار، بعضهم يريد أن يحكم العالم وفق ما هو يريده، لننظر لقضية الاتفاق النووي مع إيران بشكل خاص، لاتوجد مصلحة للشعب الأمريكي مقاتلة ايران، وإنما توجد مصلحة صهيونية وهابية لاثارة القلاقل والصراعات بكل دول الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بحجة محاربة ايران، لذلك يفترض أن تطلق حملات تخاطب مراكز صنع القرار السياسي الغربي إلى المطالبة بضرورة فهم للمنطقة الشرق الأوسط والعالم، تتطلب فتح حوار حقيقي لإنهاء التوترات، ومن حق الشعوب والدول العربية والإسلامية تطوير الاقتصاد والحصول على التكنولوجيا في مجالات الطب والزراعة والطاقة وتطوير التعليم في المدارس والمعاهد والجامعات.

على العالم الغربي فهم الشرق الأوسط واحترام مواطنيه وعدم دعم شن الحروب بسبب عقد نفسية صهيونية وهابية، عرفات ترك النضال المسلح وذهب الى الضفة الغربية وقطاع غزة إلى إعلان دولته على أراضي عام ١٩٦٧ النتيجة أذلوه و انتهى بموته مسموما بعد أن حاصر شارون مقره وتم تجريف المقر بالشفلات وتهديم مقر الرئيس عرفات على رأسه، كان يفترض إعطاء الفلسطينيين دولتهم وليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بسلام بظل وجود حكومة وبرلمان فلسطيني قبل بهذا السلام، ولا يمكن إلقاء اللوم على القوى المقاومة في عدم استقرار الوضع في الشرق الأوسط، يفترض أن يلقى اللوم على الذي رفض إعطاء الفلسطينيين دولتهم على جزء من أرضهم.

اطماع الدول الغربية تسببت في خلق مشاكل كبيرة تهدد البشرية جميعا، واحدة من أكبر المشكلات التي تعيشها البشرية الأزمة العالمية المتمثل في النزاع الروسي الأوكراني الغربي وتجيش الجيوش لمحاربة دولة نووية تمتلك آلاف الرؤوس النووية.

هناك معلومات مضللة كبرى تنشرها التقارير الصحافية الغربية والأميركية بشكل خاص حول مسائل جوهرية في الصراع الغير مبرر في دول الشرق الأوسط واستعداء شعوب ومكونات مجتمعية محترمة ترفض الإرهاب والقتل والكراهية وقدم علماء هذه المكونات علوم الطب والهندسة والفلسفة التي لازال العالم الغربي يدين بالاحترام لعلماء الشيعة في الطب والكيمياء والفلسفة، وعلى رأسهم الطبيب الشيعي ابن سينا، رغم تطور الطب بالعالم لكن يبقى كتاب ابن سينا يدرس في المرحلة الأولى في كليات الطب في العالم.

على العالم الغربي فهم طبيعة المجتمعات العربية والإسلامية ضحية الظلم والاستبداد، من صنع الوهابية المخابرات البريطانية وبأعتراف صريح من وزير المستعمرات البريطاني المستر همفر، نحن كعرب ومسلمين ضحايا للفكر الوهابي التكفيري، وكذلك الشعوب العربية تدفع ثم كبير بسبب النزاع وعدم إعطاء وطن للفلسطينيين وفق قرار هيئة الأمم المتحدة عام ١٩٤٧، المواطن العربي البسيط بات يفهم ازدواجية المعايير الغربية التي بدت واضحة في مسألة الأزمة الأوكرانية، وسرعة التدخل والعقوبات وسرعة قبول اللاجئين ولأول مرة بالتاريخ لاجئين لم يتم اعتقالهم أو التحقيق معهم، انا شخصيا عندما كنت لاجئا تم سجني أربع سنوات في سجون سعودية متعددة، والأنكى والمؤلم في بعض الأحيان السعودية تعطينا مبلغ ٥٠ ريال سعودي يعني مبلع ١٢ دولار ولي العهد سلطان بن عبدالعزيز يعقد مؤتمر صحفي ويقول أعطينا كل إعراكي ( عراقي) مبلغ خمسين ريال، بينما رأينا حسابات مالية مفتوحة إلى اللاجئين الاوكران، انا جدا سعيد عندما أرى العالم يحتضن اللاجئين مثل احتضانهم إلى اللاجئين الاوكران، دعم الديمقراطية في أوكرانيا ممتاز ويفترض بالغرب الكف عن دعم الأنظمة الدكتاتورية البدوية الناشرة للكراهية والقتل والمطالبة في تعزيز المواطنة والمساواة وإيجاد حل لقضية الشعب الفلسطيني وانهاء ملفات احتلال بعض الاراضي الصغيرة في لبنان لإنهاء قضية وجود قوات مسلحة من حقها تريد تحرير أراضيها المحتلة، ابقاء بؤر في الحدود مابين لبنان وسوريا بدون حل مع إسرائيل يعني التقصد إلى ابقاء عدم الاستقرار، قضية تسليم الشعب الأفغاني لحركة طالبان الوهابية الإرهابية يثبت أن الغرب لايهمه نشر الديمقراطية والحرية، بسبب الحروب والإرهاب اضطر الملايين من العرب والاكراد بالعيش في الغرب، والسلطات بالدول الغربية اطلعت على حقيقة المغتربين العرب من الشيعة والسنة والوهابية والمسيح والايزيديون والصابئة ….الخ وأصبح الاف من ابناء العرب اطباء ومهندسين واعضاء في أحزاب يسارية ثبت صلاحهم وانهم ناس مسالمون وليسوا وحوش كاسرة، ملايين المغتربين العرب باتوا في إلتصاق مباشر بالثقافة الغربية بل وجزء لايتجزا منها، ملايين المغتربين باتوا حلقة وصل بين المجتمعات الغربية ومابيين العراق ولبنان ومصر وافغانستان وإيران وفلسطين والاردن، بل الكثير من الساسة العراقيين واللبنانيين يحملون جنسيات دول اوروبية غربية.

المتابع العربي البسيط بات يعي وجود أزمة مصداقية غربية عرّتها المواقف الغربية تجاه النزاع الأوكراني الروسي،

لذلك اليوم منطقة الشرق الأوسط بحاجة من ساسة الغرب وبالذات الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في استعداد دول ومكونات وغض النظر عن فصائل وهابية تكفيرية تقتل وتذبح وتسبي في سوريا والعراق واليمن بسبب مصالح للوبي الصهيوني في استهداف مكونات ترفض التطبيع المجاني، من مصلحة الجميع دعم الحلول الدبلوماسية، ومهما تعرضت الأمم وبالذات العرب والمسلمين إلى الظلم والاضطهاد بالتأكيد يأتي يوم تنهض به الأمة من جديد، مضاف إلى ذلك بفضل وجود وسائط الاتصالات الحديثة تكشفت الحقائق وأصبح الكثير من الكتاب والصحفيين والنشطاء في مواقع التواصل يوجهون

النقد اللاذع العفوي ضد سياسات الغرب العوراء تجاه العرب والمسلمين، وبلاشك الخطاب الحماسي ينمو كالنار في الهشيم تجاه الغرب، وعلى الغرب عدم الازدواجية في القيم والشعارات وتطبيقاتها على كل ملفات العالم، ومن مصلحة البشرية أن يعم الأمن والسلام، الأزمة الاوكرانية من مصلحة البشرية عدم وقوع حرب نووية، وعلى الدول الكبرى الخمسة تقاسم النفوذ فيما بينها والكف عن خلق أزمات وانقلابات ضد دول معينة محسوبة على المعسكر الروسي بشكل خاص، إنهاء صفحات الحروب مفيد للجميع، أحداث أوكرانيا جعلت اسعار الغاز والبترول والمواد الغذائية ترتفع إلى اسعار جنونية، الضحية الطبقات الفقيرة والمتوسطة من كل شعوب العالم، كل البشرية لديها عامل مشترك اسمه الإنسانية، الفيلسوف الإنساني الكبير والمتألق الإمام علي بن أبي طالب ع قال الخلق اما اخ لك بالدين أو شبيه لك في الخلق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

17/5/2022

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