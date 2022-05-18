للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.. أردوغان يزور الإمارات

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أبوظبي لتقديم العزاء بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته وزير الدفاع خلوصي أكار، ومساعد أمين عام حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولمش، ورئيس دائرة الاتصالات فخر الدين ألتون.

وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق أنه سيغادر إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء.

ومع تحسن العلاقات بين البلدين بعد قطيعة لسنوات، أجرى أردوغان زيارة للإمارات في منتصف شباط/ فبراير بعد زيارة أجراها محمد بن زايد لتركيا في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتوقيع اتفاقيات عدة بين البلدين.

وأعلنت الإمارات، السبت، عن انتخاب المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع، محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للبلاد.

والجمعة، ووري جثمان الرئيس خليفة الثرى في مقبرة “البطين” بالعاصمة أبوظبي، إثر وفاته عن 74 عاما.

تحرير: سرمد القيسي

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