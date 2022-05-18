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لم يحاسبوه على أخذ الرشاوى بل :

بقلم مهدي قاسم
من مهازل السياسة والخساسة الموبوءة في العراق أن لا يُحاسب نائب بالبرلمان لاعترافه على الملأ ــ أي علنا ــ بأخذ الرشاوى ولكنه حوسب فقط و حصريا لشكوك في صحة شهادته الدراسية !..
و نعني هنا مشعان الجبوري الذي جرُد من مقعده النيابي من قبل المحكمة الاتحادية لهذا السبب ، أي إن شهادته الدراسية مزورة ..
علما ليس مشعان الجبوري وحده فقط اعترف بأخذ الرشاوى إنما النائب”ة” حنان الفتلاوي أيضا ، و التي اعترفت هي الأخرى بلقاء تلفزيوني ب”تقسيم الكعكة ” وهو حسب التعبير العراقي يعني أخذ المال بشكل غير قانوني أو مشروع أي عن طريق الفساد السياسي و الإداري والمالي..
ومن سخرية القدر أن تجري عملية انتخابهما مجددا من قبل ” جماهير غفيرة ” كأعضاء في مجلس النواب العراقي !! ..
و أكثر من ذلك أن تصبح حنان الفتلاوي عضوا في لجنة النزاهة البرلمانية وذلك وفقا للأخبار المتداولة مؤخرا في بعض المواقع ..
بالمناسبة ، و حسب قانون الكتاب الجنائي العراقي الحالي ، كان من المفروض أن تقوم دائرة الدعاء العام بتقديم بلاغ ضد كل من مشعان الجبوري و حنان الفتلاوي بناء على اعترافهما هما بالذات بارتكاب الجريمة : جريمة الفساد السياسي والمالي، لغاية اتخاذ ضدهما الإجراءات و التحقيقات الجنائية ، و ذلك تمهيدا لإدانتهما في المحاكم ذات الصلاحية والاختصاص..
إلا أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث ، لكون دائرة الادعاء العام جزء من جهاز القضاء العراقي ، وكتحصيل حاصل ، إنها تقع تحت توجيهاته ، بينما القضاء العراقي هو ذاته يعاني من ضغوط سياسية وتشابك علاقات فئوية ومصلحية بيت مسؤولين كبار في أجهزة الدولة و الأحزاب المتنفذة .
و قد سبق لي أن كتبتُ مقالات عديدة مطالبا من خلالها بضرورة فصل دائرة الادعاء العام عن جهاز القضاء العراقي لتصبح دائرة الدعام العام مستقلة بحد ذاتها و تماما ..
ولكن عبثا ..
فالادعاء العام لا زال جزء من جهاز القضاء العراقي !!.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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