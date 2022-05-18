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مشجع روما يسرق قميص الفريق بسبب مورينيو.. هذه هي التفاصيل

مورينيو يحظى بحب جماهير روما (Getty)

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على شاب اتهم في سرقة قميص لفريق روما، من متجر النادي بمنطقة ”لا بيازا ديل بوبولو” في قلب العاصمة الإيطالية، وذلك في وضح النهار وبالتحديد عند الساعة الثالثة بعد الظهر ، لكن عمال المتجر تمكنوا من استرجاع القميص، بعد إبلاغهم رجال الشرطة الإيطالية.

وفي التفاصيل، فقد أفادت صحيفة ”كوريرو ديلو سبورت” الإيطالية، أنه وعند استجواب الشاب، كشف سبباً غريباً دفعه للقيام بفعلته حين قال: ”إنه تأثير جوزيه مورينيو المدير الفني لفريقنا، نحن في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، روما قد جعلنا مجانين خلال الموسم الحالي، لم أعد أستطيع أن أقاوم”.

ومنح الفوز على ليستر سيتي الإنكليزي فريق “السبيشيال وان” مورينيو من خوض أول نهائي أوروبي في دوري المؤتمر الأوروبي، المقرر الأربعاء المقبل، وهو النهائي الأول منذ 31 عاماً حين سيلعب ضد فريق فينورد روتردام الهولندي.

ويقود مورينيو تدريب روما منذ بداية العام، وقد شكل الإعلان عن تعيينه حدثا كبيرا لجماهير النادي التي خصته باستقبال شعبي حاشد، لكن لم تكن نتائجه في مستوى الآمال المعلقة عليه، خصوصاً على الصعيد المحلي، باعتبار احتلال الفريق المركز السادس في الترتيب العام للدوري.

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