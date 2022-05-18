نجم عربي نصيحة فان باستن لمدرب مانشستر يونايتد الجديد

لا يزال المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ، يواصل سعيه للقيام بتعزيزات قوية لفريقه بعد الموسم الحالي، الذي يعتبر مخيباً لآمال جماهير “الشياطين الحمر”.

واقترح أسطورة كرة القدم العالمية، الهولندي ماركو فان باستن، على تان هاغ، في أثناء حضورهما معاً في قناة ”زيغو سبورت” الهولندية، أن يضم النجم المغربي حكيم زياش.

وأكد معوّض رالف رانغنيك في يونايتد، أنه بدأ بالفعل عمله مع الفريق، وقام بأول الخطوات لتحديد الأسماء التي ستعزز كتيبته في الفترة القادمة، رغم أنه رفض الرد على فان باستن بخصوص اقتراحه، وقال: ”سأقوم بتنظيم الطاقم الذي سيعمل معي، وأضع الجدول الزمني وأجهز الفريق للموسم المقبل”.

وفشل زياش في الحصول على مكانه أساسياً في تشلسي، بتشكيلة المدير الفني الألماني توماس توخيل، رغم تتويجه مع الفريق بدوري أبطال أوروبا، لكن نجم “أسود الأطلس” بقي ورقة احتياطية للمدرب الذي يفضل الاعتماد على لاعبين آخرين، مثل الإنكليزي ماسون ماونت والأميركي كريستيان بولسيتش.

يذكر أن تان هاغ، يعرف جيداً الإمكانات الفنية للاعب الدولي المغربي، بعد أن أشرف على تدريبه في أياكس أمستردام، في أثناء وجوده في الفترة بين 2017 و2020.