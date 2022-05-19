أمل بوشوشة برفقة ابنتها وهذا ما قالته

نشرت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة صورة تجمعها بابنتها “ليا” خلال قضاء عطلتهما حيث ظهرت وهي تعانقها وتقبلها.

وعبّرت أمل عن حبها الكبير لابنتها وقالت في تعليقها على الصورة: “الكثير من الحب”.

وتفاعل جمهور النجمة الجزائرية مع الصورة متمنين لأمل وابنتها كل الخير والصحة والسعادة.

وكانت أمل بوشوشة قد احتفلت قبل مدة بيوم ميلاد ابنتها “ليا” وسط أجواء مميزة برفقة زوجها حيث حضرت قوالب الكيك المخصصة للأطفال مع رسومات جميلة.

ونشرت أمل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صوراً من الاحتفال حيث ظهرت العائلة بغاية السعادة بالاحتفال بالذكرى الخامسة لميلاد “ليا”.

وقالت أمل في تعليقها على الصور حينها: “كل عام و انت روحي و مصدر سعادتي و سر ابتسامتي و نور حياتي.. مثل اليوم وقبل خمسة اعوام ابصرت انت النور وأبصرت انا الحياة”.

وغابت أمل بوشوشة عن الموسم الدرامي الرمضاني الفائت حيث أنها لم تشارك بأي مسلسل في حين ظهرت برفقة النجم السوري باسم ياخور في برنامج “ليالي رمضان” مع خالد صقر وإلهام علي وتصدرت الحلقة الترند حيث كشف النجمان عن الكثير من المواضيع ومنها موضوع الصفعة الشهيرة في مسلسل “على صفيح ساخن”.