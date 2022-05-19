السيد نصرالله: لا يمكن لأي جماعة أن تزعم الحصول على أغلبية برلمانية وهذا قد يكون في مصلحة لبنان…

وتوجه إلى الخصوم قائلاً: “هل شاهدتم لمرة واحدة السفير الإيراني في الانتخابات أو أي موظف في السفارة الإيرانية يتدخل؟”. وتناول السيد نصرالله المرحلة بين عام 2005 وعام 2009، مشيراً إلى أن ” الانتخابات أجريت وفازوا في ظل السـلاح، واليوم عام 2022 يحتفلون بنتائج الانتخابات في ظل السلاح”. ورأى أنّ “الأزمات لا تعالج إلا من خلال الشراكة والتعاون بمعزل من الخصومات”، داعياً إلى الاتفاق والتعاون.