شمس الكويتية تعرض الزواج على إعلامي شهير.. وردة فعله صادمة

فن وفنون
الكويت- متابعات: أثارت الفنانة شمس الكويتية جدل كبير، وذلك بعدما عرضت الزواج على شخص، في بث مباشر على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت شمس الكويتية في البث المباشر على إحدى حساباتها الشخصية، مع أحد الأشخاص الذي كان يبدو من لهجته أنه خليجي، وعرضت عليه الزواج، واتضح أنه الإعلامي علي العيسى.
وقالت الكويتية في مقطع الفيديو: “تعالى تزوجني إنت وسافر وفكنا”، ليفاجئها بالرد: “والله فكرة”، لتقول له: “إحنا على الهواء.. ارفض”، ثم قال لها: “أنا موافق”.
و أشاد جمهور الفنانة بعد إنتشار مقطع الفيديو بشكل كبير على السوشيل ميديا من قبل الصفحات الفنية بعفوية شمس وتصرفاتها الطبيعية التي لا يوجد فيها اي تصنع.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط