عندما تكون في وجه العاصفة

كم مره أسقط وانهض تعبت من السقوط والنهوض؟ اريد اثبت قدماي على مكان مرتفع لأرى هذا العالم الغريب المليء بالدمار، عالم تحكمه العنصرية والتمييز، عالم مهما تقدمت إلى الأمام ستجد من يدفعك للخلف، أشعر بالأحباط مؤلم هذا الإحساس احس العالم مظلم لا يوجد شيء جميل، رغم ما حققته من نجاح في كل المجالات لكن احس بالفشل، في لحظة تنتاب حياتك يأس وسواد وكأنك لا ترى شيء، الجميع ضدك الأعداء والأصدقاء، حتى من شاطرتهم قلقك سيكونون ضدك، انت لا تعرفهم جيداً لكن سيقفون ضدك، غريزة متملكة في داخل النفس العراقية مخلفات الجهل والتخلف والمآسي السابقة والحالية متعمقة في داخل نفوسهم المريضة، الأنانية والنفاق وتسويف الحقائق والحقد لا يزول إلا بزوالهم من هذه الأرض الحقيرة.

من يقول لا توجد طائفية في العراق فهو واهم؟ لإن النفوس تلوثت، وما تدعوا له من دعوات للتسامح والمحبة سوى دعوات لا تجد لها اذن صاغية، إن اختلفت معهم في المدينة انت محكوم عليك بتطرف تلك المدينة، حتى لو كنت تؤمن بفلسفة إنسانية خاصة هذا قدرك عليك تتحمل توابعه، الفاشلين هم من يقودون دفة العدالة كيف تستطيع تحقيق العدل؟ لذا عليك ان تسقط وترجع تنهض من جديد للبحث عن طريق آخر لتحقيق اهدافك لخدمة البشرية، المهم تؤمن ان لا يكون هناك عربي يتحكم في مصيرك، اصل خراب هذا العالم العرب حتى لو غير ديانته ستجد باقي على نفس ملبسه القديم، لكون يؤمن ان الإنسانية ليس في تغيير الديانة لكن يحاول يلوث طهارتها بقذارة أفكاره المريضة المتعمقة في عقله لمخلفات المآسي السابقة.

احدهم قص لي حكاية قال في يوم كانت لي مقابلة مهمة في السفارة الأمريكية وكانت المقابلة مصيرية لإستلام عمل في أمريكا وكان هذا كل طموحي، اخبرني انه يجيد اللغة الإنجليزية لكن في المقابلة اخبرهم انه يحتاج مترجم، وفعلاً تم استدعاء مترجم عربي، وهو يكمل حديثه قال لا تثق في العرب، كان المترجم ينقل كل ما اقوله خطأ يسيء لي ويحرف الحقائق تفاجأت لماذا يفعل هذا؟ انا لا اعرفه بعد اكمال ترجمته كل حديثي وانا ارى السفير الأمريكي مستاء، انقذت نفسي وتكلمت باللغة الإنجليزية ان الشخص المترجم ينقل الكلام محرف انصدم السفير واكملت المقابلة في نفسي وفعلاً حصلت على العمل مع طرد المترجم نهائي بالعمل بالسفارة الأميركية، كررها لي لا تثق في العربي.

الانتظار الطويل والممل في علم النفس يُولد الأحباط واليأس والعزلة، لذا تجد نتائج الجامعات والمدارس وحتى المنظمات والمسابقات لا تؤخر نتائجها للفائزين والخاسرين، حتى لا يصاب الطلاب وغيرهم بالأحباط وإن كان فوز او خسارة نجاح او رسوب، كنت في عملي السابق اتجنب تأخير طلبات الفقراء والمحتاجين حتى لا يخدش نفسيتهم الانتظار لمعونة تساعدهم لكم يوم، إذاً العمل الإنساني اخلاق وضمير وانضباط للوظيفة الذي تستلمها لتحقيق طموحات ورغبات الآخرين مهما كانت، واكيد تشمل جميع المجالات وليس خاص لنوع معين من الناس لكون جميع المنظمات والدوائر الحكومية والغير حكومية لها مراجعين من جميع الفئات، وهدفنا في الكلام ايضاً يتمركز في سلوكيات واخلاق العمل الإنساني.

الظلم عندما يتم تقييمك من إنسان عنصري وطائفي ويحرف الحقائق لكون يخالفك في الانتماء، يجاهد في محاربتك بدون سبب وهو متخلف في ثقافة نفسه، يحاول ان يصنع من نفسه هاله وهو فارغ من الداخل كالقشور، ليل طويل ودموع المظلومين تسيل من عيون انهكها السهر وعلى خدود ذابلة، تتحمل ظلم الجبناء المحسوبين على الإنسانية وهم لا يملكون رحمة كلب، جريمة الاحتيال ليس في خداع الآخرين بل الاحتيال من يخدع مجتمع بأكمله ليتسلق على ظهورهم ويتحكم في مصير الابرياء ويحقق نزواته الشيطانية بإفراغ جيبوهم، الواسطة في العمل الإنساني يعني طلقة الرحمة في كل القيم الإنسانية ومبادئها واهدافها لذا تجد الفقراء اكثر عدداً والأبرياء في السجون والفاسدين في اعلى المناصب .

سلام المهندس

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