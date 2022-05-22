ابو رغيف ورئيس رابطة ادب الطفل فاضل الكعبي يبحثان سبل النهوض بالواقع الثقافي في العراق

سعد محمد الكعبي

عدسة/ ادهم يوسف

لماذا أدب الأطفال – سؤال الماضي والحاضر في التجربة العراقية, عنوان الكتاب الذي صدر حديثا للكاتب والشاعر فاضل عباس الكعبي, رئيس رابطة أدب الطفل في العراق الذي تبنّت وزارة الثقافة والسياحة والاثار, اصدار كتابه.

ولدوره الكبير في النهوض بثقافة الطفل استقبل الوكيل الاقدم لوزارة الثقافة و السياحة و الاثار د.نوفل ابورغيف الشاعر فاضل الكعبي معربا عن اعتزاز الوزارة بهذه التجربة الابداعية والبحثية في أدب الطفل عراقياً وعربياً وعن إسهامات الكعبي القيمة في رفد دار ثقافة الاطفال معرفياً وابداعياً،جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بينهما في بغدادحيث تبادلا اصداراتهما الثقافية .

ومن جانبه قدّمَ الشاعر الكعبي نسخةً من كتابه الجديد الى ابورغيف مثمناً تواصله المميز مع أدباء الأطفال وحرصه ودعمه الدائمين لإغناء الساحة الثقافية بهذه الاصدارات والاحتفاء بها في معارض الكتاب وفي الندوات والفعاليات التي تقيمها دار ثقافة الأطفال شاكراً الجهود الحثيثة والحضور المتواصل على الرغم من شحة التخصيصات والميزانيات،

من جانبه قدم ابورغيف نسخةً من كتابه الأخير (السياسي والمعرفي) الى الكعبي الذي كان

ولايزال باحثاً دؤوباً على العطاء منذ عقد التسعينات .

وتجدر الاشارة الى إنَّ كتاب الكعبي الجديد هو دراسة موسوعية شاملة لمحاور تجربة أدب الاطفال في العراق ويضمُّ سردا موسعاً لتجربة ومسيرة دار ثقافة الاطفال في عرض تفصيلي شيق يمثل اضافةً للمكتبتين العراقية والعربية في هذا الجانب.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط