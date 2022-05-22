اغتيال ضابط كبير في ‎الحرس الثوري الإيراني

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بأن “أحد المدافعين عن الضريح تم اغتياله في هجوم مسلح شنه شخصان على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في طهران”.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع ، قوله إن “الحادث وقع حوالي الساعة الرابعة مساء اليوم في أحد الأزقة الجانبية لمجاهدي الإسلام”، مشيرا إلى أن “عملية الاغتيال تمت قرب منزل هذا الشهيد عندما كان على وشك دخول منزله وأن قوات الأمن تطارد المهاجمين”.