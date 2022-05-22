الأنواء: إشتداد العاصفة الترابية مساء الأثنين في عموم المناطق

يغداد – فائز جواد

رجحت هيئة الأنواء الجوية امس السبت حدوث عاصفة ترابية شديدة مساء الاثنين في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية. وقالت الهيئة في تقرير أن (طقس اليوم الأحد في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها، وفي المنطقة الشمالية الطقس سيكون غائماً جزئياً الى غائم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها أما المنطقة الجنوبية فأن الطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعد الغبار في اقسامها الغربية وحدوث عواصف ترابية فيها)، مشيرة الى ان (درجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق في جميع انحاء البلاد). وبحسب التقرير فإن (طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون مغبرا مع حدوث عواصف ترابية تكون شديدة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق)، مضيفا ان (طقس المنطقة الجنوبية سيكون مغبراً مع حدوث عواصف ترابية شديدة ليلا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا وتكون مقاربة لليوم السابق في اقسامها الشرقية). وفي شأن متصل أعلنت مديرية صحة واسط امس السبت استنفار مستشفياتها استعدادا لاستقبال حالات الاختناق نتيجة العواصف الترابية، داعية المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة. وقال معاون مدير عام صحة واسط سعدون الأمير إن (صحة واسط وجهت ملاكاتها باتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة العواصف الترابية، وهي جاهزة بكل مؤسساتها الصحية ومستشفياتها لاستقبال حالات المرضى اثناء العواصف الترابية )، مؤكدا (أهمية تعطيل الدوام الرسمي مع شدة العواصف)، داعياً (المواطنين وخصوصاً المرضى الى الالتزام بعدم الخروج من المنازل).

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