الحمى النزفية تدق ناقوس الخطر بتسجيل 18 وفاة وعشرات الإصابات وسط تطمينات حكومية

إنخفاض ملحوظ في الإحصائية اليومية لفايروس كورونا

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

حذر مسؤولون على مستوى رفيع أمس من إمكانية تفشي مرض الحمى النزفية بعد تسجيل حالة وفاة وعشرات الاصابات في بغداد ومحافظات أخرى. وكشف محافظ بغداد محمد جابر العطا عن وفاة احد المصابين بالمرض اضافة الى 4 اصابات اخرى حتى يوم امس. وقال العطا في مؤتمر صحفي، أثر اجتماع استثنائي خصص لبحث تداعيات المرض إن (جانب الرصافة شهد تسجيل اصابتين جديدتين بالحمى النزفية، فيما سجل جانب الكرخ 3 حالات اصابة من بينها حالة وفاة واحدة) مؤكدا (حتمية التحرك العاجل للحماية من هذا المرض، لاسيما وان بعض الاصابات تماثلت للشفاء وهي حالات فردية لا يمكن ان ترتقي الى مستوى الوباء)، موضحا ان (الاجتماع جاء لتدارك المرض).

واشار الى (عدم وجود اصابات في منطقة محددة من بغداد ، لكن المحافظة ستتخذ عدة اجراءات وقائية لتحييده، من خلال متابعة المواشي في بعض المناطق ونوجيه مديري الاقضية والنواحي بمتابعة المجازر العشوائية وغير المجازة، وعملية بيع المواشي).ودعا العطا الى (تظافر جهود جميع الوزارات وتحديدا الصحة، والزراعة، والبيئة، وبقية الجهات المتمثلة بالإعلام ودورهم التوعوي، والوحدات الادارية الاخرى لمواجهة االمرض)، مشددا على (ضرورة التعامل الصحيح مع المرض، من خلال استخدام الكفوف، واقتناء اللحوم من المجازر المجازة الخاضعة للرقابة الصحية). وطمأن المحافظ من ان ( لدى وزارة الزراعة القدرة على تطويق حالات المرض، والسيطرة عليه، لا سيما وان المحافظة سيكون لها اجراءات مشددة ورادعة بحق المخالفين تتخذها قيادتا عمليات وشرطة بغداد).بدوره، افاد الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين بأن (الجهات الصحية البيطرية تتعامل مع اي بؤرة يسجل فيها مرض الحمى النزفية، من خلال رش الحيوانات وغلق المكان الذي تحصل به اصابة بشرية، ومنع تداول وبيع اللحوم في هذه البؤرة، والسيطرة على حركة الحيوانات من المنطقة المصابة الى الاماكن الاخرى)، لافتا الى ان (اجراءات الوزارة هي وقائية تتمثل بانتقاء اللحوم من المجازر المجازة، والابتعاد عن شراء اللحوم من المناطق والمواقع غير المرخصة). وحذر عبد الحسن من (اقتناء اللحوم بعد الذبح مباشرة، كونها في هذه الحالة تحمل نسبة اعلى من الخطورة بالإصابة، كذلك التعامل بحذر مع الحيوانات الموجودة داخل المنازل)، مؤكدا (ضرورة غسل اليدين ولبس الكفوف كإجراء وقائي من الحمى)، مستدركًا بالقول (نطمئن بأن كل الحالات المسجلة بمرض الحمى النزفية هي تحت السيطرة). على صعيد متصل أعلن قسم الصحة العامة في ذي قار امس السبت تسجيل 4 اصابات جديدة بمرض الحمى النزفية. وقال مدير قسم شعبة السيطرة على الامراض الانتقالية في المحافظة حيدر علي حنتوش في تصريح إن (الفحوصات الطبية اثبتت تسجيل 4 اصابات بمرض الحمى النزفية بينها نساء في قرى محافظة ذي قار ). واضاف ان (صحة ذي قار ارسلت في وقت سابق نماذج لمختبرات العاصمة بغداد، التي اكدت حصول اصابات جديدة بمرض الحمى النزفية ليرتفع عدد الاصابات في المحافظة الى 40 اصابة منها 8 وفيات خلال العام الجاري). واشار الى (اتخاذ صحة المحافظة الاجراءات اللازمة المتمثلة بنقل وعزل المصابين فضلا عن اجراءات صحية أخرى تخص عوائلهم). وفي الشأن نفسه أعلنت وزارة الصحة امس السبت عن حدوث اكثر من 100 وفاة واصابة بالحمى النزفية في بغداد والمحافظات.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ان (الوزارة سجلت اكثر من 90 اصابة بالحمى النزفية فضلا عن 18 حالة وفاة لغاية الآن). وكان البدر قد اعلن في العاشر من الشهر الجاري تسجيل 55 إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في عموم العراق من بينها 12 حالة وفاة. واوضح خلال مؤتمر مشترك مع وزارة الزراعة أن (الاصابات وزعت على النحو الآتي: 29 إصابة في ذي قار، و5 إصابات في المثنى، و4 في بابل، و3 في كل من الديوانية وواسط وكربلاء وميسان، وإصابة واحدة في كل من رصافة بغداد وكركوك ونينوى والبصرة والنجف. وتوزعت الوفيات جراء هذا المرض على النحو الآتي: 6 حالات وفاة في ذي قار، و4 في المثنى ووفاة واحدة في كل من محافظتي بابل وكركوك).ويوم الاربعاء الماضي أعلن وزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي تسجيل حالة اشتباه بالحمى النزفية في زاخو لشخص من أهالي قضاء سنجار يقيم في زاخو وقد تم نقله إلى مدينة دهوك، مبيناً ان الاصابة جاءت بسبب قيامه في وقت سابق بذبح حيوان، وظهور الأعراض النزفية عليه. وكانت دائرة صحة أربيل قد اعلنت قبل ذلك تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في الاقليم كان ضحيتها شاب من سكنة المدينة يبلغ من العمر 17 عاما. من جهة اخرى شهد معدل الاصابات اليومية بفيروس كورونا انخفاضا ملحوظا أمس. وقالت وزارة الصحة في إحصائيتها اليومية امس انها سجلت 78 اصابة في عموم العراق دون أي وفيات جراء الفايروس. وكانت الوزارة قد اعلنت اول امس عن تسجيل 149 اصابة خلال 24 ساعة.

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