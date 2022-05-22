الشرطة تخسر أمام نوروز بثلاثية في الممتاز

غداد – ساري تحسين

تغلب فريق نوروز بكرة القدم امس على فريق الشرطة بثلاثة اهداف مقابل هدفين في المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

وسجل اهداف نوروز اللاعبون آسو رستم في الدقيقة 18 و محمد سامي في الدقيقة 45 + 2 و آسو رستم في الدقيقة 73 وهدفي الشرطة اللاعبان علي يوسف في الدقيقة التاسعة و عبد المجيد ابو بكر في الدقيقة45 . واقيمت المباراة من دون جمهور حسب قرارِ لجنة الاستئنافِ في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم المرقم 27 في السابع من نيسان الماضي تنفيذاً للعقوبةِ المفروضة على نادي الشرطة بحرمانِ جمهوره من حضور ثلاث مبارياتٍ متتاليةٍ في ملعبه.

وفي سياق منفصل وصلَ لاعبا المُنتخب الأولمبيّ، الكسندر اوراها وكاردو صديق، للانضمامِ إلى تجمعِ مُنتخب دون 23 عاماً تحضيراً لنهائياتِ آسيا. وأكدَ لاعبُ كوينز بارك رينجرز، الكسندر اوراها، سعادته لزيارة بلده العراق وانتظاره بشغفٍ أن يخوضَ المُبارياتَ أمام الجمهور العراقي لافتاً إلى إن المُنتخبَ الأولمبي يمتلك مقوماتَ المُنافسة بقوةٍ في بطولةِ آسيا، وستكون وديتا إيران محطتين تحضيريتين جيدتين للبطولةِ في أوزبكستان والتي تقام مَطلع الشهر المقبل. ومن جانبه، عبّرَ لاعب كريستال بالاس، كاردو صديق، عن فرحتهِ الغامرةِ في زيارةِ بلده الأم للمرةِ الأولى، مُشيراً في الوقتِ نفسه إلى إن اللعب أمام الجمهورِ العراقي يعدُّ واحداً من أحلامه التي ستتحققُ قريباً متعهدا بتقديم قُصارى الجهود برفقةِ الزملاء في المُنتخبِ الأولمبي من أجل تحقيقِ نتائج إيجابية وصولاً للمنافسةِ على بطولةِ القارة، ولمَ لا والمجموعة تمتلكُ لاعبين متميزين على المستوى الفني.

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