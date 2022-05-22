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بايرن ميونخ يرفض عرض برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

بايرن ميونخ يرفض عرض برشلونة بشأن ليفاندوفسكي

رفض نادي بايرن ميونخ العرض الذي تقدم به نادي برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد المهاجم البولندي مع بايرن ميونخ في صيف 2023.
وأعلن ليفاندوفسكي رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ، وزعمت العديد من التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.
ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة قدم عرضه الأول للتعاقد مع ليفاندوفسكي مقابل 30 مليون يورو، لكن النادي البافاري رفضه على الفور.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن بايرن ميونخ لن يوافق على رحيل نجمه البولندي بسهولة.
وذكرت “سبورت” أن برشلونة يرى أن السعر المناسب لصفقة ليفاندوفسكي يتراوح بين 25 و40 مليون يورو.
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