تركيا تتجاهل مطالب العراق المائية ووفدها يتخلف عن زيارة بغداد

أكد مستشار وزارة الموارد المائية عون ذياب، الاحد، أن الوفد التركي الذي من المقرر ان يزور العراق للتوصل الى تفاهمات بشأن الاطلاقات المائية، لم يأت الى العراق، رغم تأكيداته السابقة.

وقال ذياب في حوار ان “الجانب التركي وعدنا بالمجيء الى بغداد لبحث ملف الاطلاقات المائية، لكنه لم يأت لحد الان”، مبيناً أنه “لا معلومات لدينا بشأن امكانية مجيء الوفد التركي من عدمه، لكي نستكمل بعض بنود مذكرة التفاهم التي تمت المصادقة عليها بيننا، ونحاول الوصول الى تفاهمات أعمق في مجال تحديد الحصص المائية من نهري دجلة والفرات”.

وذكر ذياب انه “كان من المفترض ان يأتي الوفد التركي بعد العيد، لكن الوقت تعدى الثلاثة أسابيع، ولحد الان لا نعرف سيحضر الوفد التركي أم لا”، مردفاً أنه “اذا جاء الوفد التركي سنتباحث في مواضيع كثيرة تتعلق بالمياه”.

أما فيما لو أصرت تركيا على موقفها من عدم منح العراق استحقاقاته من الاطلاقات المائية، أوضح ذياب: “من جانبنا نحن فنيون حددنا الامور بشكل واضح من الناحيتين الفنية والقانونية، اما الارادات السياسية فانها تعتمد على كلا البلدين”. انتهى/25

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