Posted on by

تصريح جديد من التربية بشأن تعطيل الدوام جراء العاصفة الترابية

أوضحت وزارة التربية، اليوم الأحد، إمكانية منح عطلة للطلبة جراء العاصفة الترابية.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “التربية خولت تقدير موقف العاصفة الترابية، للمديرين العامين في المحافظات، وفي حال وجود غبار كثيف بامكان المحافظ منح عطلة ويتم تأجيل الامتحان الى اليوم الذي يليه”.

وأوضح القيسي، أن “قرار تخويل المديرين العامين في المحافظات لتقدير الموقف، جاء نتيجة تفاوت أوقات وصول العاصفة الترابية في المحافظات”. انتهى 29/ن33

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي الى انعدام الرؤية.

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close