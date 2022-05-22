تصريح جديد من التربية بشأن تعطيل الدوام جراء العاصفة الترابية

أوضحت وزارة التربية، اليوم الأحد، إمكانية منح عطلة للطلبة جراء العاصفة الترابية.

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “التربية خولت تقدير موقف العاصفة الترابية، للمديرين العامين في المحافظات، وفي حال وجود غبار كثيف بامكان المحافظ منح عطلة ويتم تأجيل الامتحان الى اليوم الذي يليه”.

وأوضح القيسي، أن “قرار تخويل المديرين العامين في المحافظات لتقدير الموقف، جاء نتيجة تفاوت أوقات وصول العاصفة الترابية في المحافظات”. انتهى 29/ن33

وتوقعت هيئة الأنواء الجوية، ان تشهد بغداد وعدد من المحافظات يوم غد الاثنين، عواصف ترابية تؤدي الى انعدام الرؤية.

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