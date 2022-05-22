توضيح من رئاسة إقليم كوردستان

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، صحة أخبار متداولة عن طلب رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد.

وقال المكتب في بيان : «بخصوص خبر زعم أن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أشار في بيان له إلى أن رئيس إقليم كوردستان طلب من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد، نؤكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة تماماً وملفق ولم يصدر عن المكتب الإعلامي لرئاسة إقليم كوردستان أي تصريح أو بيان من هذا النوع».

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