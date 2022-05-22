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خشان : اقالة محافظ صلاح الدين انتقائية .. تعاملوا مع الفاسدين بسلة واحدة

اكد النائب المستقل باسم خشان , الاحد , ان طرح فقرة اقالة محافظ صلاح الدين ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان الأخيرة كانت مفاجئة , مبينا ان القرار كان انتقائيا حتى ولو كانت هناك ادلة دامغة لكون اغلب المحافظين متهمين بالفساد.
وقال خشان في تصريح  , ان ” قضية الفساد لدى المحافظين معروفة ومثبتة بادلة ووثائق وكان الأولى من البرلمان ان يطرح كامل الأسماء المتهمة بالفساد من المحافظين في سلة واحدة ” .
وأضاف ان ” قضية اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري كانت مفاجئة وكان ادخلها ضمن جدول اعكال جلسة البرلمان الأخيرة دون مقدمات او عرض تفصيلي لسبب طلب التصويت ” , مبينا ان ” قالة الجبوري نستطيع ان نعتبرها قضية انتقائية وتقف ورائها أسباب سياسية وتناحر بين قوى الأحزاب السنية ” .
يذكر ان مجلس النواب صوّت , الخميس، بأغلبية أعضاء الجلسة، على إقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر على خلفية قضايا فساد وفشل إداري، في أول قرار من نوعه للبرلمان الجديد منذ بدء أعماله رسمياً .انتهى / 25م

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