طاولتان حواريتان لتطوير المواقف أمام التشريعات القانونية

بغداد – رحيم الشمري

تناولت طاولتان حواريتان عقدت على مدى يومين بالعاصمة بغداد ، تطوير المواقف وعرض التحديات التي تواجه اقرار التشريعات القانونية وكيفية تجاوزها ، اقيمت ضمن مشروع دعم تشريع قانون الحماية من العنف الاسري ، ونفذت من منظمة تاهيل الارامل بالتعاون مع اوكسفام الدولية ، بحضور اعضاء مجلس نواب وبرلمانين ، وممثلين عن الرئاسات والوزارات المختصة ، واكاديمين وباحثين وصحفيين ، وقدم فريق المشروع عرض لفترة امتدت لاكثر من عام ، لرصد وتحليل وتدوين ما جرى والتحديات التي واجهت اقرار القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالاسرة والمجتمع ، والمواقف والتوصيات والاراء ، حيث جرت نقاشات معمقة طرحت خلالها امثلة واقعية حدث بالحياة اليومية، والتي تستوجب توفر الغطاء القانوني وتعديل واقرار تشريعات حديثة تسير مع ما يحدث بالعام والتطور التكنولوجي والمجتمعي. وركز عضو لجنة كتابة دستور جمهورية العراق لعام 2005 والنائب لاربع دورات برلمانية الدكتور الشيخ عبود وحيد العيساوي ، على اهمية التماسك المجتمع وتعزيز الروابط الاسرية ، والعراق يواجه استهداف خارجي يحاول النيل من المراة العراقية وشخصيات الشباب الناشئ ، ودخول الانترنيت والاتصالات الحديثة سبب مشاكل لا نهاية لها، الا بالتصدي كفريق مشترك بين القبائل والدولة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ، والقلق على مجتمعنا مسؤولية الجميع في ايجاد تشريع مقنع ومقبول يحمي الاسرة ، ونتابع ونعمل على قوانين تتلائم مع طبيعة ما يحدث . وتطرق مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية سعد معن ، الى دور الوزارة ومديرات الاسرة والطفل والشرطة المجتمعية بالتحرك عبر كافة المشاكل ، ومعالجة اتساع تطوراتها مجتمعيا وقضائيا ، واهمية ان تمضي الدولة بالسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية لوضع اليات التصدي لما يجري على الانترنيت واتساع النمو السكاني والحاجة لاماكن متخصصة للفتيات والبنات ، اضافة للدور الارشاد المهم الديني والسياسي والاعلامي ، ونحن مع كافة التشريعات القانونية المتطورة التي تحمي الاسرة ، وتقدم في نفس الوقت خدمة للعقل والذهن بالتقدم للشخصية ، لكن مع الجانب الايجابي. وعرض ممثلين وزارات الصحة والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية ودواوين الاوقاف والداخلية والباحثين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ، ما يحدث حاليا ودورهم في التصدي وايجاد الحلول المناسبة ، من اجل اقرار تشريعات قانونية وتطوير المواقف مع التقدم العالمي ، ودونت التوصيات التي سيعمل عليها وتطرح بمؤتمر صحفي واسع خلال المدة القادمة .

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