نيجرفان بارزاني يلتقي بافل طالباني في السليمانية

وبحسب وسائل إعلام كردية مقربة من حزب الإتحاد الوطني الكردستاني، التقى بارزاني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ومن المقرر أن يلتقي الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين ورئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير.

وتأتي زيارة بارزاني إلى السليمانية، بالتزامن مع توتر مستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فيما ترجح بعض وسائل الإعلام الكردية إلى أنها جاءت لترطيب الأجواء بين الحزبين.