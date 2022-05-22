Posted on by

نيجرفان بارزاني يلتقي بافل طالباني في السليمانية

زار رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ،اليوم الأحد، محافظة السليمانية، والتقى عدداً من الشخصيات السياسية فور وصوله.

 وبحسب وسائل إعلام كردية مقربة من حزب الإتحاد الوطني الكردستاني، التقى بارزاني رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، ومن المقرر أن يلتقي الامين العام للاتحاد الاسلامي الكردستاني صلاح الدين بهاء الدين ورئيس جماعة العدل الكوردستانية علي بابير.

وتأتي زيارة بارزاني إلى السليمانية، بالتزامن مع توتر مستمر بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، فيما ترجح بعض وسائل الإعلام الكردية إلى أنها جاءت لترطيب الأجواء بين الحزبين.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close