التعليم تُعيد تطبيق نظام الامتحانات الحضوري والإلكتروني بالجامعات

وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ان “وزارة التعليم استجابت لمخاطبة الأخير والمتعلقة بإعادة العمل بنظام الامتحانات النهائية وفق آلية الامتحانات الحضورية والالكترونية، وماجرى العمل به في امتحانات الكورس الأول للعام الدراسي الحالي 2021/2022”.

ونوه الزاملي وفقا للبيان ان “القرار الذي اتخذته لجنة العمداء بفرض الامتحان الحضوري في جميع المواد مخالف لتعليمات الوزارة، وسيؤدي لارباك اداء الطلبة العلمي”، مبينا ان “وزير التعليم العالي وجه مدير عام الدراسات والتخطيط بمتابعة الجامعات وفقا لاعمام الوزارة، واجراء الامتحانات بنفس الطريقة التي جرى اعتمادها في الفصل الدراسي الأول”.

جاء ذلك بعد مناشدة عدد كبير من طلبة الجامعات الى الزاملي، ومطالبتهم بمفاتحة وزارة التعليم لتغيير قرارها الأخير لهذا العام فقط، والخاص باعتماد نظام الامتحانات الحضورية لجميع المواد بعد ان طبقت نظام الامتحانات حسب المواد الاساسية التي شملت بالدوام الحضوري لطلبة الجامعات منذ بداية العام، بحسب البيان.