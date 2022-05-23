الرئيس الأوكراني: مستعدون لمساعدة العالم في مواجهة موجة الجوع

أكد الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، أن “بلاده مستعدة ل​مساعدة​ ​العالم​ في مواجهة موجة الجوع التي تهدد البشرية، و​روسيا​ لن تفقدنا عزيمتنا”.

وأشار خلال كلمة أمام منتدى دافوس الإقتصادي إلى “أننا نتحدث مع بعض الدول لإيجاد بدائل لتصدير الحبوب الأوكرانية بعد محاصرة القوات الروسية لموانئنا”، مبينا أن “أي تعامل مع الأسواق الروسية في هذه المرحلة سيؤدي إلى خسارة للجميع”.

وأكد أن “روسيا أصبحت دولة مجرمي حرب”، وذكر أن “روسيا لم تكن لتشن الغزو على ​أوكرانيا​ لو فرضت عليها حاسمة قبل الحرب، وأي تعامل مع الأسواق الروسية في هذه المرحلة سيؤدي إلى خسارة للجميع”.

وأردف: “نحتاج إلى ​الأسلحة​ التي نطلبها، وليس ما تقدم إلينا حتى نتمكن من الصمود أمام العدو الروسي”.

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