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الفنان خالد عبدالله  : في الإمارات عقول مملوءة بالثقافة السينمائية

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استطاع الفنان الشاب خالد عبدالله ، أن يحجز مقعدا وسط النجوم العالميين، من خلال مشاركته في فيلم الرعب  A tale of shadows ، وهو من الأعمال التي ينتمي لأفلام الرعب ، وهو باللغة الانجليزية ، علما بأن الفيلم يحتوي على الكثير من المفاجآت التي ستبهر المشاهد العربي ، ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الممثلين الإماراتيين  والوطن العربي.

وعبر الفنان خالد عبدالله  عن سعادته بهذه المشاركة برفقة نجوم الدراما من دولة الامارات العربية ، واضاف ان دولة الامارات العربية ساهمت بشكل كبير في تهيئة الاجواء للمنافسة في الدخول بمثل هذه الأعمال ، خصوصا وان السينما الإماراتية استطاعت خلال الأعوام الماضية أن تتقدم بخطوات واثقة ، وأن تحقق عدداً من الجوائز سواء المحلية أو العالمية ، لان في الإمارات عقول مملوءة بالثقافة السينمائية .

وأكد الفنان خالد عبدالله ، ان المشاركة بهذا الفيلم ،وعززت من حضوره في عدد من الأعمال التي يجري تصويرها حاليا ، وأضاف أن السينما الإماراتية استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تقطع شوطًا جيدًا في مجال الصناعة، وذلك بفضل الجهد الذي بذله صناع الأفلام الإماراتية، وتشجيع الشباب الإماراتيين على الإبداع ، بحيث أصبح المخرج الإماراتي قادرًا على إنتاج أفلام مفصلة على مقاس صالات العرض التجارية.

وختم الفنان خالد عبدالله ان عرض فيلم  A tale of shadows يرتبط بإدارة الإنتاج لكونها الجهة الوحيدة المخولة في الإعلان ، عن موعد طرحه في دور العرض السينمائي. 

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00971503391348

فراس السالم

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