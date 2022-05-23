الكاظمي يحضر مجلس عزاء مظفر النوّاب

حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الاحد، مجلس عزاء الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، الذي أقامته مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (المدى)، أن “الكاظمي حضر مجلس عزاء الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب، في مدينة الكاظمية”.

وأضاف البيان، أن “رئيس الوزراء جدّد تعازيه ومواساته لذوي الفقيد ومحبيه”.

وأقامت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون مجلس عزاء الشاعر مظفر النواب في حسينية الصدر بمنطقة الكاظمية في بغداد ليومي الاحد والاثنين.

وكانت بغداد قد شهدت السبت تشييعاً مهيباً للنوّاب، حضره رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون فخري كريم وعدد المسؤولين وجمهور غفير من محبي الفقيد، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة وادي السلام بالنجف.

يشار إلى أن الشاعر العراقي مظفر النواب توفي بعد معاناة مع المرض عن عمر (88) عاماً، فيما أوعز الكاظمي بنقل جثمانه عبر طائرة رئاسية إلى ارض الوطن.

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