تأجيل محاكمة عالم جيولوجيا بريطاني قد يواجه عقوبة الإعدام في العراق “بتهمة تهريب الآثار”

وقال مسؤولون عراقيون إن كسر القطع تلك يمكن اعتبارها قطعا أثرية مادام تاريخها يعود إلى أكثر من 200 عام.

وأجلت محكمة الجنايات في بغداد النظر في القضية بناء على طلب فريق الدفاع الخاص بوالدمان.

وقال محامي الدفاع عنه، فرات كبة، إنه هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأهمية التاريخية للأشياء الـ 12 التي تم العثور عليها في حوزتهم.

وقالت ويرا هوبهاوس، النائبة عن حزب الديموقراطيين الأحرار في منطقة باث وهي مسقط رأس فيتون، إن قرار المحكمة كان “محبطا”.

وأضافت: “أفكر في جيم مرة أخرى اليوم، أسبوعان آخران في زنزانة الاحتجاز يمثلان محنة قاسية، كان من الممكن تجنب هذا الموقف لو كانت وزارة الخارجية قد تصرفت في وقت أبكر”.

ويمكن أن يواجه كلا المتهمين عقوبة الإعدام، وفقا للقانون العراقي، لكن قيل إن مثل هذه النتيجة غير مرجحة.

وقال تاسكر، 27 عاما، الذي يعيش في باث أيضا : “ما زلنا نأمل أن يرى القاضي براءة جيم عندما تستأنف الجلسة”.