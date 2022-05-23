تحالف الفتح: لابد من تنازل طرفي الصراع السياسي لتمرير الحكومة بسهولة

أكد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، ضرورة تنازل طرفي الصراع السياسي لتمرير الحكومة الجديدة بسهولة.

وقال النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي امرلي في حديث ان “ما يدور في السياسية وتشكيل الحكومة الان معقد جدا والكل يعلم ذلك واصبحت قناعة كل السياسيين والبرلمانيين بأنه في حال لم يكن هناك توافق فلن تمرر الحكومة بسهولة”، مؤكداً “الحاجة الى تنازل الطرفين لأن البلد بحاجة الى خدمات وتقوية وفرض هيبة الدولة”.

وأضاف آمرلي ان “إصرار الإطار التنسيقي او تحالف الفتح على التوافق لتشكيل الحكومة ليس حبا بالمشاركة بالحكومة لكن الوضع في العراق لا يمكن ان يسير من دون توافق جميع الأطراف”.

وأشار الى ان “الإطار التنسيقي يؤيد خيار المعارضة لكن بشرط ان تكون معارضة قوية ومراقبة قوية ولديها أدوات الرقابة”، لافناً الى ان “مشاركة كل الاطراف الا طرف واحد يكون مهمش يعد امراً لا نرغب به”.

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