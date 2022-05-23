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حرقت جثته.. امرأة تقتل زوجها وتقدم بلاغاً كاذباً في بغداد

حرقت جثته.. امرأة تقتل زوجها وتقدم بلاغاً كاذباً في بغداد

كشفت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، عن جريمة قتل غامضة سُجلت انتحاراً، فيما أشارت إلى القبض على الجناة، في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان  إنه “تمكنت مفارز مكتب الزهور لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد من كشف جريمة قتل غامضة سُجلت على انها حالة انتحار حرقاً لرجل داخل داره ضمن منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، ولمجهولية الفاعل تم تشكيل فريق عمل والانتقال الى محل الحادث وبعد التحري وجمع ما له مساس بالجريمة، تبين أن الحادث جنائي وليس انتحاراً”.

وأضافت أنه “لدى استجواب زوجة المجنى عليه والتحقيق معها انهارت واعترفت باشتراكها مع شخص آخر في التدبير لقتل زوجها وحرق جثته لإخفاء معالم الجريمة”، مشيرة إلى أنه “من خلال اعترافات المتهمة تم التوصل الى المتهم الهارب والقبض عليه”.

وأشارت المديرية “تدوين أقوالهما بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفهما وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل”.

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