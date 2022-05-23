زعيمان عراقيان يلتقيان في الاردن لبحث الانسداد السياسي

التقى زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الاثنين، برئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي في العاصمة الاردنية عمان.

وقال الحكيم في بيان “في زيارتنا إلى الأردن الشقيق التقينا الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق للاطمئنان على صحته بعد العارض الصحي الذي ألم به مؤخرا كما تمنينا لدولته موفور الصحة والعافية”.

واشار الحكيم، “تداولنا في الشأن السياسي واستعرضنا طبيعة المبادرات المطروحة من الجميع لحل الأزمة السياسية، وبيّنا أنها كفيلة بحل الأزمة إذا أُخذ بالممكن منها، كما أشرنا إلى مبادرتنا التي أخذت بعين الاعتبار الطروحات والإعتبارات المتعددة”.

وكان الحكيم قد التقى بملك الاردن عبد الله الثاني في وقت سابق من اليوم الاثنين في اطار زيارته التي يجريها للعاصمة عمان. انتهى 29/ر77

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