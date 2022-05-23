صحة الكرخ / تعلن عن جدول دوام المراكز الصحية الخفر على مدار (24) ساعة طيلة فترة العواصف الترابية 

اعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) عن افتتاح عدد من المراكز الصحية الخافر في جميع مناطق جانب الكرخ على مدار (24) ساعة طيلة فترة العواصف الترابية حيث تم تهيئة جميع المستلزمات الطبية و ملئ قناني الاوكسجين حتى الصغيرة و استنفار سيارات الاسعاف

و اضاف اللامي ان المراكز الصحية الخافرة توزعت كما يلي : –

١ – مركز صحي الرضوانية – قطاع الاعلام يوم الاثنين

٢ – مركز صحي الغزالية – قطاع العدل يوم الاحد

٣ – مركز صحي الشهيد الدكتور سيف زكي – قطاع العدل يوم الاثنين

٤ – مركز صحي المنصور – قطاع الكرخ

٥ – مركز صحي التحدي – قطاع الدورة

٦ – مركز صحي (المشاهدة ، الباجه جي ، العبايجي) – قطاع الطارمية

٧ – مركز صحي ( المكاسب ، قرية السلام) – قطاع العامل

٨ – مركز صحي (الحرية الثاني في مدينة الحرية ، مركز صحي الدوانم على الغربي من الشعلة ) – قطاع الكاظمية

٩ – صالة طوارئ النصر و السلام – قطاع ابي غريب

١٠ – مركز صحي ( اليوسفية ، صدر اليوسفية ، المزرعة ، اللطيفية ، الرشيد الثاني ، مشروع اللطيفية ، سلطان الامين) – قطاع المحمودية

١١ – مركز صحي ( سبع البور ، التاجي الاول) – قطاع التاجي للرعاية الصحية .

و أكد اللامي ان الدائرة اعدت خطة طوارئ طبية و صحية متكاملة لاستقبال حالات الاختناق و الحالات الطارئة و تهيئة جميع ردهات الطوارئ في المستشفيات و استنفار كافة الملاكات الطبية و الصحية و الساندة متمنيا للجميع الصحة و السلامة .

اعلام صحة الكرخ

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